Kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk’ü ziyaret etmişti: İsmail Türüt, Valiliğin festivalinde sahne aldı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı uluslararası firari Galip Öztürk’ü ziyaret eden şarkıcı İsmail Türüt, Bilecik Valiliği'nin düzenlediği 1. Gölpark Kış Festivali'nde sahne aldı.

Konuyu T24'teki köşesine taşıyan gazeteci Tolga Şardan, "Konu devletin valiliğinin organize ettiği festivalde sahne alan türkücü Türüt’ün, ülkenin güvenlik makamlarınca Interpol’ün kırmızı bülteniyle aradığı uluslararası firari Galip Öztürk’ü Batum’da ziyaret eden isim olması" ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in koordinasyonunda gerçekleştirilen festivalde kentin başsavcısı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, Cumhur İttifakı’ndan siyasetçiler ve belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri de yer aldı.

Festivalde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İsmail Türüt'e Osmanlı devlet armasının kabartma tablosunu hediye etti.

İsmail Türüt, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan uluslararası firari Galip Öztürk’ü Batum’da ziyaret etmişti. Türüt, bu ziyarette çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından 3 Ağustos 2025 tarihinde "Sevgili dostum Galip Öztürk ile Batum'da buluştuk" notuyla paylaşmıştı.