Kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu Alman vatandaşı Yalova'da yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.G'nin Çınarcık ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda S.G'yi yakaladı.

İnterpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçu nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlı, yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.