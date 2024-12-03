Kırmızı bültenle aranan Türkmenistan asıllı kişi Ankara’da yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda "yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan asıllı Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.
Kaynak: İHA
Türkmenistan adli makamlarınca "yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan kişi yakalandı.
Türkmenistan asıllı Aynabat Yegenova isimli kişi Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca "yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan asıllı Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.