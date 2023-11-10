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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Beylikdüzü'nde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından  kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.

Güncel
  • 10.11.2023 11:14
  • Giriş: 10.11.2023 11:14
  • Güncelleme: 10.11.2023 11:43
Kaynak: Haber Merkezi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Beylikdüzü'nde yakalandı

İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yakalandı. 

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. 

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello"isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexlepi'nin Beylikdüzü'nde yakalandığını açıkladı. 

Rexhepi'nin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalarla yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda İtalyan polisi ile koordineli çalışıldığı belirtildi. 

Öte yandan Rexlepi'nin Türkiye'ye İstanbul Havalimanı'ndan Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı ifade edildi.

Uyuşturucu kartelinin lideri, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu. 

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