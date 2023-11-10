Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Beylikdüzü'nde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.

İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yakalandı.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello"isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexlepi'nin Beylikdüzü'nde yakalandığını açıkladı.

Rexhepi'nin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalarla yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda İtalyan polisi ile koordineli çalışıldığı belirtildi.

İstanbul’da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;

🟥 Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı❗️



Aziz Milletimiz bilmesini… pic.twitter.com/4cbWMYNQgg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2023

Öte yandan Rexlepi'nin Türkiye'ye İstanbul Havalimanı'ndan Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı ifade edildi.

Uyuşturucu kartelinin lideri, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.