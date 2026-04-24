Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Hindistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında, hakkında kırmızı bülten bulunan S.D.'nin adres bilgileri tespit edildi. Şüpheli, Beylikdüzü'nde kaldığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

126 KİLO SENTETİK UYARICI DOSYASI

Şüpheliye yönelik yapılan araştırmalarda, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde daha önce gerçekleştirilen operasyonlarla bağlantısı olduğu belirlendi. Söz konusu operasyonlarda yakalanan diğer şüphelilerin, uyuşturucu sevkiyatı konusunda S.D.'den talimat aldıkları yönünde beyanda bulundukları öğrenildi. Hindistan'daki operasyonlarda 126 kilo 141 gram sentetik uyarıcı ve yüklü miktarda Hint rupisi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan S.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.