Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun daha farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda haklarında kırmızı bülten ve ulusal seviye arama kararı bulunan 40 kişini farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Konunun detaylarını da paylaşan Yerlikaya aranan kişilerin; Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, HIrvatistan, İsviçte, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'dan getirildiklerini ifade etti.

Yerlikaya suçluların hangi suçlardan dolayı arandıklarının detaylarını ifade ettikten sonra operasyonlarda görev alan ekiplere teşekkürlerini iletti.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında yayımladığı açıklama şu şekilde:

Kırmızı Bültenle ve Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçluyu,

GÜRCİSTAN(27), ALMANYA(4), BULGARİSTAN(3), ABD, HIRVATİSTAN, İSVİÇRE, KARADAĞ, RUSYA ve YUNANİSTAN’dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı Bültenle Aradığımız; -“Kasten Öldürme” suçundan aranan H.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Suç Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme” suçlarından aranan E.C.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama" suçlarından aranan S.C. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Fuhuşa Teşvik” suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar GÜRCİSTAN’da, -“Yağma ve Yaralama” suçlarından aranan Ç.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Suç Örgütü Kurma, Hırsızlık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek” suçlarından aranan A.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan H.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan aranan H.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan aranan S.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da

-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan M.T. isimli şahıs ABD’de,

-“Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan T.T. ve Ü.A. isimli şahıslar ALMANYA’da,

-“Kasten Öldürme” suçundan aranan H.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından aranan M.K. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan Y.Ö. isimli şahıs HIRVATİSTAN’da,

-“Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma” suçundan aranan E.Ş. isimli şahıs KARADAĞ’da,

-“Kasten Öldürme” suçundan aranan H.Ş. isimli şahıs RUSYA’da, O.T. isimli şahıs ise YUNANİSTAN’da,

Ulusal Seviyede Aradığımız;

-“Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan B.C. isimli şahıs İSVİÇRE’de, Ü.D. isimli şahıs BULGARİSTAN’da,

-“Dolandırıcılık, Hakaret, Gizliliğin İhlali, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Yağma, Kişisel Verileri Ele Geçirme,” suçlarından aranan E.A. isimli şahıs BULGARİSTAN’da,

-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçlarından ulusal seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçlarından ulusal seviyede aranan S.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Başkalarına Ait Kimlik Kullanma ve Hırsızlık” suçlarından ulusal seviyede aranan A.R.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Kasten Öldürme” suçundan aranan Z.M. ve T.M. isimli şahıslar GÜRCİSTAN’da,

-“Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hırsızlık” suçlarından aranan A.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık,Hırsızlık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçlarından aranan Ş.V. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Ruhsatsız Silah Taşınması veya Bulundurulması, İşkence ve Yağma” suçlarından aranan Ü.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Dolandırıcılık” suçundan aranan S.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da

-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Ruhsatsız Silah Taşıma veya Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından aranan Ö.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“5809 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Tasarlayarak Öldürme ve Hakaret” suçlarından aranan M.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kullanmak” aranan Ö.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan aranan Ü.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Zimmet, Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek” suçlarından aranan A.M.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.