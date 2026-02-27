Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 olmak üzere toplam 41 firari suçlu, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gürcistan başta olmak üzere 10 ülkede yürütülen operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 41 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlık operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığu açıklamasında, "Kırmızı Bültenle Aradığımız 23, Ulusal Seviyede Aradığımız 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan ülkemize geri getirildi.” ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (23) B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G., ,

Ulusal Seviyede Arananlar (18) E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.''