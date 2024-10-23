Kırmızı çizgiden kırmızı halıya geçiş

Politika Servisi

Ülke krizlerle boğuşurken siyasetin nabzı salıdan salıya gerçekleşen Meclis grup toplantılarında atmaya başladı. Halk, iktidarın ortaya attığı söylemler ile muhalefetin vereceği yanıtlar arasında bir arenaya dönüşen grup toplantılarında kimin ne diyeceğine tribünden izler duruma düştü. Açılım tartışmaları, normalleşme, yumuşama beklentileri, “iç cephe” vurgusu gibi pek çok konu, gündemi belirledi. Demokrasiye ilişkin hiçbir somut adım atılmazken, kürsüye çıkan aktörler her hafta vites yükselterek daha fazlasını vaat etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda dünkü çıkışı ise ana gündem maddesi oldu. Bahçeli, “kırmızı çizgimiz” dediği PKK lideri Abdullah Öcalan için bir çağrı daha yaptı. Bahçeli, şunları söyledi: “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.”

İNİSİYATİF ALIRIZ

Partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin çağrısına yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden direnmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız” dedi. Hatimoğulları şunları söyledi: “Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, Sayın Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır.”

Bahçeli’nin sözlerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, “Türkiye’nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekun millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bahçeli’nin çıkışına destek verdi.

TAM DESTEK VERECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bahçeli’nin Öcalan için çağrısına, “Türkiye’de bir daha şehit gelmeyecek, kan akmayacaksa, anaların gözyaşları duracaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör önemlidir. Bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz” yanıtını verdi.

“Bu lafı söyleyen Devlet Bey zaten çok sık döner. Devlet Bey’in bugünkü açıklaması geçmişteki bir hatanın tekrarıdır ve Meclis’i dışlamaktadır” diyen Özel, şunları söyledi: “Ne yapılacaksa TBMM’de, şeffaflıkla yapılacak. Tutulamayacak bir söz verilmeyecek. O günlerde bizi reddettiler. Bu işlerde tam bir toplumsal mutabakat olmadan sonuç olmayacak ve daha çok üzüleceğiz. Bizi dinlemediler o zaman süreci tek başına Ak Parti götürdü ve yeniden felaket yaşadık. Dünya kadar askerimiz öldü. Şimdi Devlet Bey, biz ona kürsü verelim Meclis’e hitap etsin bütün meseleler bitsin diyor. Bu iş Meclis’e bir aktör çağırmakla bitmez.”

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, ‘‘Bahçeli’nin Öcalan’a ilişkin sözlerine hiç şaşırmadım. Önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin olabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Göreceğiz, bakacağız, bekleyeceğiz’’ dedi.

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, Bahçeli’nin açıklamalarını X hesabı üzerinden değerlendirdi. Bayhan, ‘‘Belli ki Cumhur İttifakı’nın beka ve bölünme propagandası eşliğinde yeni bir siyasi operasyonuyla yüz yüzeyiz. Halkın barış özlemiyle oynanmamalıdır! Daha büyük acıların yaşanmaması ve annelerin gözyaşlarının durması için bir kez daha hatırlatıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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‘22 EKİM BİR MİLAT’ ÇIKIŞI

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, ‘‘Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı. Yıldız, umut hakkıyla ilgili yaptığı paylaşımda ise, ‘‘Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de ‘Umut Hakkı’ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır’’ dedi.

Feti Yıldız

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‘DEMOKRATİKLEŞME ANLAMINA GELMEZ’

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Siyaset Bilimci Güven Gürkan Öztan, Bahçeli’nin son hamleleri bireysel bir oyun kurma çabasından çok iktidardaki rol paylaşımına ilişkin yeni bir taktiğe işaret ediyor” dedi. Sosyal medya hesabından gelişmeleri değerlendiren Öztan, şu ifadelere yer verdi:

“Bahçeli ikna olmadan Kürt sorununda yeni adım atılamayacağı kanaati üzerinden süreç, milliyetçi kanadın mihmandarlığına bırakılmış izlenimi veriyor. Ancak bu belli ki AKP- MHP’nin birlikte pişirdiği ve devlet içinde ikna aşamalarının belirli bir olgunluğa geldiği anda kamuya açıklanan bir proje. Bu projenin hazırlık aşamasında Kürt hareketinin de ikna olduğu Ortadoğu’da “çok önemli gelişmeler’’ olacağı iddiası başat bir konumda. İşaret edilen sınır değişikliklerine kadar uzanması muhtemel görülen gelişmelerin Türkleri ve Kürtleri yeni ve ortak bir stratejiye mecbur kıldığı. MHP çizgisinin yalnızca Erdoğan’ın CB süresini uzatacak bir anayasa projesi için bu ölçüde riskli bir politik angajmana girmesi ikna edici değil. Dolayısıyla beklentilerinin daha “büyük” olduğunu pekala varsayabiliriz. Süreçte daha ne “sürprizler” olur bilinmez ama şimdiye kadar olan kısmın dahi bildiğimizin ötesinde çok aktörlü ve çok katmanlı yürüdüğünü varsayabiliriz. İktidarın Meclis’i bu sürecin içine katması bu sefer bir tercih değil zorunluluk. Normalleşme söylemini de buraya oturtabiliriz. Ancak iktidar bloku CHP’yi süreci desteklemeye kısmen ikna etse dahi bu durum bir demokratikleşme momentine dönüşmeyecek.’’

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ORTADOĞU’DA DENGE ARAYIŞI

Çözüm süreci tartışmalarının bir diğer ayağı da Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler. İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım savaşı sürerken savaşın Lübnan’a doğru genişletilmesi ve İran’ın etkisinin azaltılma çabası bölgede de yeni bir dizayn gerektirecek gelişmeleri doğurdu. ABD emperyalizminin İsrail üzerinden bölgeyi şekillendirme gayreti Siyasal İslamcı rejimin ‘çözüm süreci’ tartışmaları içinde önemli bir mesele haline geldi. Erdoğan, ‘İsrail bize saldıracak’ söylemi ile iç siyasette yeni bir tahkimat arayışına girerken dış siyasette de etkisiz kalmamak istiyor. Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimlerinden Kürdistan Demokrat Partisi’nin birinci çıkması ve Suriye’nin kuzeyinde ABD ve Kürt hareketinin artan işbirliği rejim açısından bölgedeki aktör olma durumunu tehlikeye düşüren gelişmeler oldu.

Türkiye için sekteye uğrayan Irak Kürdistanı’nı da kapsayan “Kalkınma Yolu Projesi” ve İran’a karşı arabulucu olma hedefi, Kürtlerin Orta Doğu’da oluşacak yeni dengelerde pay sahibi olma ihtimaliyle beraber rejimi ürküttü.

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20 GÜNDE NE OLDU?

ADIM ADIM ÖCALAN ÇAĞRISINA

Bahçeli’nin Öcalan çağrısının yankıları sürerken gelinen son aşamada vites oldukça yükseltildi.Siyasetin üst perdesine Öcalan tartışması otururken son 20 günde şunlar oldu:

• Bahçeli, DEM Parti ile tokalaştı

MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı. ‘‘Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır’’ diyen Bahçeli, ‘‘‘Gelin Türkiye partisi olun’, ‘milli birliğimizde kenetlenin’ teklifidir. DEM’e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir’’ ifadelerini kullandı. Öte yandan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’nin DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında, ‘‘Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz’’ dedi.

• ‘‘Öcalan, Kandil’le görüştü’’ iddiası



Bahçeli’nin DEM Parti ile tokalaşması ve Erdoğan’ın gelişmeye ilişkin ‘olumlu buluyoruz’ açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, Kandil’deki örgüt yöneticileriyle görüştüğü ve ‘‘Silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediği iddia edildi. Gazeteci Amberin Zaman’ın Al-Monitor’de yayımlanan haberinde görüşlerini aldığı kaynaklar, Öcalan’ın PKK liderlerine “silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediğini aktardı. Habere katkı sunan kaynaklar, görüşmenin ‘sorunsuz’ geçtiğini belirtirken Kandil’deki PKK kaynaklarının da “Yeni bir barış sürecinin başladığını söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

• Bahçeli’nin ilk çağrısı

15 Ekim’deki MHP TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, ‘‘Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin’’ çağrısını yaptı.

• DEM Parti’nin MHP’ye yanıtı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin yaptığı çağrıya yanıt vererek, "Sayın Öcalan’a, Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini bilmiyor. 43 aydır Öcalan aile ve avukatlarıyla görüşemiyor. Sayın Bahçeli, Öcalan’ın ne söyleyeceğini, nasıl bir çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecriti kaldırın, Öcalan’ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini hep beraber izleyelim, görelim. 43 aydır kuş uçmayan kervan geçmeyen, kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya boşu boşuna bir çağrı yapılır mı? Kapıları açıp dinleyelim, görelim" yanıtını verdi.

• Önder’den Bahçeli ve Erdoğan’a teşekkür



DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür etti. Önder, ‘‘Barışa gönül indiren, konuşmanın bu Meclis’in temel işlevi olduğunu vaaz eden ve bu köklü meselemizi ilk defa bir tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli ve barış meselesinde gönül indiren herkese teşekkür etmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

• Özgür Özel’den Demirtaş’a ziyaret



DEM Parti’nin tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Demirtaş’ı ziyaret etti. Özel, ‘çözüm süreci’ tartışmaları hakkında, ‘‘Mutlaka ve mutlaka samimiyet çağrısı yapıyoruz’’ dedi. Demirtaş’ın önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Özel, ‘‘CHP bu konuda engelleyici olmayacaktır. Tarih önünde üzüntü duyacağımız bir pozisyonda kalmayacağız’’ ifadelerini kullandı. Demirtaş ise ‘‘Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir’’ dedi. Demirtaş, “Türkiye’de siyaset kanalları uzun yıllardır tıkalı durumdadır. Devlet işleyişi oldu bittilerle, Anayasa’ya aykırı uygulamalarla keyfi şekilde sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

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MİLLİYETÇİ CENAHTAN BAHÇELİ’YE TEPKİ YAĞDI

• Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Bahçeli’nin çıkışına sağ muhalefetten tepki yağdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez” ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş

• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

“Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ

• İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, açıklamasında, “Kulaklarıma inanamadım” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ‘‘Herkesin maskesini indireceğiz’’ diye konuştu.

Ayyüce Türkeş

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DIŞ BASIN: ERDOĞAN’IN DESTEĞE İHTİYACI VAR

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan için çağrı yaparak, ‘‘Tecridi kaldırılsın ve TBMM’de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin’’ sözleri dış basında da ‘sürpriz’ olarak nitelendirildi.

• İngiliz haber ajansı Reuters:

Reuters konuya ilişkin haberinde, ‘‘Erdoğan’ın müttefiki, çatışmayı sona erdirmek için hapisteki PKK lideri Öcalan’a teklifte bulundu’’ başlığını kullandı. Haberde, ‘‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milliyetçi müttefiki yaptığı açıklamada, PKK’nın hapisteki liderinin, örgütün isyanına son vereceğini açıklaması halinde, serbest bırakılma olasılığı karşılığında Türkiye’nin parlamentosunda konuşmasına izin verilebileceğini söyledi.

• ABD’li haber ajansı Associated Press:

Bahçeli’nin konuşmasını, ‘‘Türk siyasetçi hapisteki Kürt lider için şartlı tahliye önerdi’’ başlığıyla yayınladı. Haberde yer alan ifadeler şöyle: “Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin benzeri görülmemiş açıklaması, Erdoğan’ın iktidarda kalmasını sağlayacak yeni bir anayasa yapmak için Türkiye’nin Kürtleri temsil eden siyasi partisinden destek istediği yönündeki spekülasyonların ortasında geldi. Mevcut anayasa, 2003 yılından bu yana başbakan ve cumhurbaşkanı olarak iktidarda olan Erdoğan’ın, erken seçim çağrısı yapılmadığı sürece yeniden aday olmasına izin vermiyor.

• Bloomberg’in ‘‘Erdoğan’ın müttefiki Kürt liderin şartlı tahliyesi için çağrıda bulundu’’ başlıklı haberinde ise ‘‘Erdoğan’ın anayasayı yeniden yazmak için muhalefetin oylarına ihtiyacı var’’ ifadesi kullanıldı. Haberde, ‘‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir müttefiki, terör örgütü PKK’nın hapisteki liderinin, örgütün feshedileceğini açıklaması halinde serbest bırakılması çağrısında bulundu” denildi.

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AİHM’İN “UMUT HAKKI” KARARI NE DEMEK?

Bahçeli’nin Öcalan çağrısında kullandığı “umut hakkı” ifadesi de oldukça dikkat çekti.

Bahçeli’nin sözünü ettiği “umut hakkı”, hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak, kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesi anlamına geliyor. 2014’te Öcalan’la ilgili ihlal kararı veren AİHM, Öcalan’ın yaşamının sonuna kadar cezaevinde bulunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekmişti.

AİHM’in bu kararlarından hareketle, özellikle 2024 yılının başından bu yana Öcalan’ın 25 yıldır hapiste olduğuna vurgu yapılarak “umut hakkı” kapsamında tahliye edilmesi gerektiği yönünde tartışmalar yürütülüyordu. Özgürlük için Hukukçular Derneği’nden Av. Bedirhan Sarsılmaz, bu yılın Şubat ayında yaptığı açıklamada “Biz 25 yılın dolduğunu Öcalan’ın koşullu salıverilme koşullarının oluştuğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulunmuştu. Türkiye’de yürürlükte olan İnfaz Kanunu doğrultusunda, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Öcalan’ın koşullu salıverilme haklarından faydalanması söz konusu değil. Öcalan’ın “umut hakkı” kapsamında tahliye edilebilmesi için İnfaz Kanunu’nun 107’nci maddesindeki bazı kısımların kaldırılması gerekiyor. Zira ilgili maddenin 16’ncı fıkrasında, “devletin güvenliğine karşı suçlar”dan müebbet hapis cezasına çarptırılan kişiler için “Koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz” ibaresi yer alıyor. Eğer 107’nci Madde’de değişiklik yapılırsa, Öcalan’ın cezaevinde 25’inci yılını doldurmasıyla birlikte, “umut hakkı” kapsamında tahliye edilmesi ihtimali değerlendirilebilir duruma gelecek. Yani Türkiye, AİHM’in kararını uygulamaya karar verirse, yine İnfaz Kanunu’nda yer alan “36 yıl sonra koşullu salıverilebilir” şartını da geçersiz kılarak 25 yıldır cezaevinde bulunan Öcalan’ın tahliye yolunu açabilir.