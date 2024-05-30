Kırmızı çizgin nerede Biden?

Tüm çağrılara ve yargı kararlarına rağmen Refah’a yönelik operasyonlara başlayan İsrail, iki gün arayla Filistinlilerin sığındığı çadır kamplarını vurdu. Katliamın ortağı ABD, “İsrail kırmızı çizgilerimizi aşmadı” dedi.

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İsrail’in Refah’ta Filistinlilerin sığındığı Refah’ta bir çadır kente saldırısında 45 kişinin ölümünün yankıları sürerken bir kez daha “güvenli bölgede” sivilleri katletti. İsrail’in saldırılarına ve Refah’taki askeri ilerleyişine rağmen ABD, “kırmızıçizgilerin aşılmadığını” savundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) deposu yakınlarındaki bölgeye yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Refah’a yönelik saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail uçaklarının 26 Mayıs’ta Filistinlilerin sığındığı bir kampa saldırısında 45 kişi yaşamını yitirirken 249 kişi yaralanmıştı. Öte yandan UNRWA İletişim direktörü Juliette Touma 26 Mayıs’taki saldırıda en az 200 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah’taki Tel Sultan Doğum Hastanesi dışındaki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını bildirdi. Açıklamada İsrail’in kentteki hastaneleri kasıtlı olarak hedef aldığı kaydedildi.

TANKLAR REFAH’TA

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı “güvenli” bölgelere saldıran İsrail tankları ise, Refah kentine giriş yaptı. Refah’ta İsrail ordusu ile Hamas arasında çatışmalar sürerken İsrail tankları şehir merkezinde devriye gezdi. İsrail ordusu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Ordu Radyosu, şehirdeki asker sayısının artırıldığını ve bir tugayın daha eklendiğini duyurdu.

OPERASYON YOKMUŞ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise İsrail’in Refah’ta onlarca sivili katletmesini “çok trajik ve üzüntü verici” olarak niteledi. Kirby, son saldırıların “nüfusun yoğun olduğu yerlere kapsamlı bir saldırı” olmadığını belirterek ABD Başkanı Joe Biden’ın “kırmızı çizgilerinin aşılmadığını” kaydetti. Refah’taki tankların “Hamas’ın bağlantısını kesmek için şehri çevrelediğini” iddia eden Kirby, “Refah’ta hala kapsamlı bir kara operasyonu olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Biden, aylardır yaptığı açıklamalarda “Refah’a saldırının kırmızıçizgileri olduğunu” belirtiyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosu’nda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Joe Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’ye yönelik politikaları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Refah’ta Filistinlilerin sığındığı çadır kente yönelik saldırıya ise tepkiler yağarken İsrail karşıtı protestolar sürüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurarak katliama sessiz kalan ülkeleri eleştirdi. Petro, Gazze’ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş milletlere çağrıda bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını söyledi. ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) sessiz kalmakla suçladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’e Refah’a saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Pakistan, Meksika ve Maldivler de saldırıyı kınadı. Belçika'da Valonya bölgesinin hükümeti ise havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı aldı.

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray ve İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti.

Londra’da on binlerce Filistin destekçisi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde protesto gösterisi düzenledi. Eylemde 40 kişi gözaltına alındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de Filistin destekçileri, İsrail Büyükelçiliği önünde katliamları protesto etti. Bazı göstericiler Büyükelçiliğe girmeye çalışırken polis biber gazıyla müdahale eden polis, bazı eylemcileri gözaltına aldı.

REFAH KATLİAMINDA ABD MÜHİMMATI KULLANILDI

ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Refah’ta Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi. Habere göre sosyal medyadaki görüntüleri değerlendiren uzmanlar, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti. Patlayıcı silahlar uzmanı Chris Cobb-Smith, Boeing üretimi olan GBU-39’un “stratejik açıdan önemli nokta hedeflere yönelik tasarlandığını” söyledi. Eski ABD ordusu mensubu, patlayıcı mühimmat imha ekibi üyesi Trevor Ball ise bombanın diğer mühimmatlara göre daha farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, bunu kuyruğundan kolayca tespit edebildiğini belirtti.