Kırmızı et fiyatları bir yılda 2 katına çıktı

HABER MERKEZİ

Süt ve süt ürünlerinin fiyatları sürekli artarken et fiyatları da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 arttı. Kasaplarda kırmızı etin kilogram fiyatı geçen yıl 400- 500 TL bir fiyat aralığında satılırken bugün 700-800 TL fiyat aralığında satılıyor.

Kemikli etin fiyatı ise 650 TL'den başlıyor. Tavuğun kilogramı da geçen sene 40 TL'ye satılırken şu an 100-120 TL arasında satılıyor.

MA'nın haberine göre krizin fiyatların yükselmesine, alım gücünün ise düşmesine neden olduğunu söyleyen kasaplar, satışların az olması nedeniyle zarar ettiklerini belirtiyor.

Kasap Murat Sayaran, yurttaşların et almaya gücü yetmediğini belirterek "Alım gücü olmadığı için satışlarımız çok düşmüş durumda. Türkiye'de ekonomik krizden dolayı et fiyatları çok yükseldi. Geçen sene kırmızı eti 500 TL'ye satarken şu an da 700 TL'ye satıyoruz, tavuğun kilosunu geçen sene 40 TL'ye veriyorken şu an 100 TL'ye veriyoruz. Bu rakam yurttaşlara çok fazla. Bu nedenle satışlarımız yüzde 50 düştü. Gelir, giderlerimizi karşılamıyor ve zarar ediyoruz” dedi.

Kırmızı etin kilogramını geçen yıl 400-500 TL arasında bir fiyat aralığında satıldığını bu yıl ise bu oranın 700-800 TL bandına yükseldiğini ifade eden kasap Mehmet Tanrıverdi ise eskiden yurttaşların kırmızı eti bir gövde olarak aldığını şimdi ise ayda bir gelip yarım gövde aldığını söyledi.

Tanrıverdi, "Satışlar eskiye göre çok düşmüş ve yurttaşların alım gücü yok. Besicilik azalmış ve ekonomik krizden dolayı fiyatlar yüksek. Giderler çok ve kazançlar azaldı. Yurttaşlar için etin kilosu 700 TL yerine 400 TL olsaydı alırdı" diye konuştu.