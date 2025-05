Kırmızı et üretimi 2024 yılında sert düştü

TÜİK verilerine göre, kırmızı et üretimi 2024 yılında yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton oldu.



SIĞIR ETİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE 11,7

2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 ton olan kırmızı et üretimi, 2024 yılında yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti üretimi yüzde 10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi yüzde 22,8 azalarak 99 bin 532 ton, manda eti üretimi ise yüzde 10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu.



SON 10 YILIN KIRMIZI ET ÜRETİM VERİLERİ

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton iken 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olarak gerçekleşti. 2024 verilerinin 2022 yılındaki 2 milyon 191 bin 625'in de altında kalması dikkat çekti.

Son 10 yılın kırmızı et üretim verileri