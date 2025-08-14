Kırmızı ette ithalat döngüsü

Kırmızı et fiyatlarını düşürmek bahanesiyle 2010 yılında başlayan ve her bakanın sona ereceğini açıkladığı ithalat 15 yıldır aralıksız devam ediyor. Yerli besicilik can çekişirken hayvancılıkta ithalat rekor kırıyor.

2025 yılı içinde Et ve Süt Kurumu’nun planı doğrultusunda 520 bin baş canlı hayvan ithalatı hedeflendi. Yılın ilk altı ayında 463 bin 690 baş sığır ithal edildi. 2024’ün tamamındaki 704 milyon 613 bin dolarlık büyükbaş ithalatının faturası bu yılın ilk altı ayında 725 milyon 811 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde 34 bin 950 ton kırmızı et ithalatına ise toplamda 248 milyon 19 bin dolar ödendi.

2010 yılından bu yana göreve gelen her Bakan ithalatın sona ereceğini söylüyor. Görevdeki Bakan İbrahim Yumaklı da sık sık hayvan ithalatının sonlandırılacağını açıkladı. 2010 yılından bu yana büyükbaş hayvan ithalatına 8 milyar 556 milyon 805 bin dolar ödendi.

İktidarın ithalata dayalı hayvancılık politikaları, yerli besiciliği de bitirme noktasına getirdi. TÜİK’in 2024 kırmızı et üretim istatistikleri, üretilen kırmızı et sayısındaki düşüşü gözler önüne serdi. Kırmızı et üretimi, 2024 yılında yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti üretimi yüzde 10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi yüzde 22,8 azalarak 99 bin 532 ton, manda eti üretimi ise yüzde 10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu. Besilik canlı hayvan ithalatına karşın kırmızı et üretiminde büyük düşüş yaşandı.