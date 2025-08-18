Kırmızı ışık fırsatı: Minibüste şoke eden kap kaç kamerada

Adana’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu gibi araca binen genç, kırmızı ışıkta fırsat kollayarak sürücünün gözü önünde para çaldıktan sonra hızla kaçtı.

İddiaya göre, şüpheli , duraktan minibüse binerek ön koltuğa oturdu. Minibüs, trafik ışıklarında kırmızı yanınca durdu. Bu sırada şüpheli genç, göğüs bölümünde bulunan parayı çalıp hızla kaçtı. Şoför neye uğradığını şaşırırken, yaşanan anlar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

