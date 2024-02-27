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Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.02.2024 13:07
  • Giriş: 27.02.2024 13:07
  • Güncelleme: 27.02.2024 13:07
Kaynak: İHA
Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile yandan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Garajı Barboros Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevre yoluna doğru ilerleyen İlayda U.’nun kullandığı 07 AOF 966 plakalı motosiklet, Barbaros Caddesi istikametine giden Uğur Ö. idaresindeki 34 BGU 621 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen motosikletin sürücüsü İlayda U. ve yolcu Asır Ö. yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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