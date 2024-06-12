Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali sebebiyle iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 ‘si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alaca-Yozgat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Ferhat Demirel yönetimindeki 59 ABM 471 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapması sebebiyle Yozgat istikametinde seyir halinde olan Eyüp Eren idaderesindeki 34 FYD 755 Eyüp plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, Demirel yönetiminde otomobilde bulunan Havva Demirel (35), K.A.D. (2) ve E.A.D (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, iki otomobilin çarpbulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Demirel yönetimindeki otomobilin kırmızı ışıkta kural ihlali yapması sonucu kazanın meydana geldiği kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.