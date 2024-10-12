Kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün çaptığı otomobil, bir aileyi yok etti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı aracın sürücüsü Çetin Karakuş, eşi Çiğdem Karakuş, kızları Çisem Meriç ve 6 aylık torunları Aras Meriç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 03.00 sıralarında Çorlu'nun İstanbul yolu üzerindeki Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Babaeski’de yaşayan 60 yaşındaki Çetin Karakuş ve eşi 53 yaşındaki Çiğdem Karakuş bir süre önce Çorlu’da oturan kızları Çisem Meriç'i ziyarete geldi.

Torunları Aras Meriç bebeğin gece rahatsızlanması üzerine Çetin Karakuş, eşi Çiğdem ve kızı Çisem Meriç bebeği hastaneye götürmek için yola çıktılar. Çetin Karakuş’un kullandığı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen Faruk A’nın kullandığı otomobil yandan çarptı.

Fotoğraf: İHA

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş, özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Çetin Karakuş ve Aras Meriç bebek hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Faruk A., ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Faruk A.'nın yapılan kontrolünde 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi.