Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da kırmızı ışık ihlali yapan tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı Sanayi Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi istikametinden Aratol Bahçeli Mahallesi istikametine seyreden S.E. (23) idaresindeki 68 ADF 052 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken kırmızı ışığı ihlal yaparak karşı yöne giden Aziz T. (69) yönetimindeki 68 HZ 455 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Cevriye T. (64) hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ambulans içerisinde müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.