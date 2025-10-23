Kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinden yola harç döküldü

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da trafik ışıklarında duran beton mikserinden yola dökülen harç, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Kayapınar ilçesi Elazığ Caddesi’ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinin arka kapağının tam kapanmaması nedeniyle mikserdeki harç yola döküldü. Kısa sürede yola yayılan beton harcı, diğer sürücüler için kaygan bir zemin oluşturdu. Yola dökülen beton nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

