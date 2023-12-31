Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 01 AAY 978 plakalı çekici ile Uşak istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde iken, kırmızı ışıkta bekleyen sürücü A.M.D. idaresinde ki 64 AAN 580 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 64 AAN 580 plakalı araç sürücü A.M.D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan F.D.D. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince AFSÜ Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.