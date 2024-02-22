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Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobil çarptı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.02.2024 10:50
  • Giriş: 22.02.2024 10:50
  • Güncelleme: 22.02.2024 10:51
Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobil çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli İlçesi Organize Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 31 P 5060 plakalı TIR'a kırmızı ışıkta beklediği sırada Emrah K. idaresindeki 42 ATV 329 plakalı otomobil arkadan çaptı. 

Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yurttaşların haber vermesine üzerine olay yerine ambulansla jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahale sonrasında Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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