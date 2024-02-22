Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobil çarptı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Konya’nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli İlçesi Organize Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 31 P 5060 plakalı TIR'a kırmızı ışıkta beklediği sırada Emrah K. idaresindeki 42 ATV 329 plakalı otomobil arkadan çaptı.
Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yurttaşların haber vermesine üzerine olay yerine ambulansla jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar yapılan müdahale sonrasında Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.