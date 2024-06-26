Kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne TIR çarptı: 5 yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne TIR çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Piraziz ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne TIR çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Yeni mahalle kavşağında Gürcistan uyruklu Reyaz Choladze yönetimindeki PP 196-B yabancı plakalı TIR, kırmızı ışıklarda bekleyen 38 YY 931 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada TIR sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan Hürmüz Ö., Yiğit Alp B., Alp Arslan B., Nihal O. yaralandı. Yaralılar Giresun ve Bulancak ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.