Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırmızı ışıkta duran kamyonetten biber çaldılar

Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 12:15
  • Giriş: 06.09.2025 12:15
  • Güncelleme: 06.09.2025 12:15
Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta duran kamyonetten biber çaldılar

Adana’da kırmızı ışıkta duran kamyonet kasasından kırmızı biber çalan anne ve 2 çocuğu kameralara böyle yansıdı.
Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran kırmızı biber yüklü kamyoneti fark eden anne ve 2 çocuğu brandayı kaldırıp kırmızı biber çaldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kırmızı biberler alan anne ve 2 çocuğu daha sonra bölgeden uzaklaştı.

BirGün'e Abone Ol