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Kırmızı ışıkta durmayan araç sürücüleri drone ile tespit edildi

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 13:57
  • Giriş: 06.02.2025 13:57
  • Güncelleme: 06.02.2025 13:59
Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta durmayan araç sürücüleri drone ile tespit edildi

Hatay’da polis ekiplerinin dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 3 Şubat tarihinde Serinyol Mevkii Km 20 AFAD önünde dron ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde; 9 adet Kırmızı Işık İhlali, 1 sürücüye araç muayenesini yaptırmamak, 1 sürücüye araç sigortası yaptırmamak ve 6 Aracın tescil plakasına ; 4 kırmızı ışık ihlali, 1 kask takmamak,1 adet araçların sağından geçmekten cezai işlem uygulandı. Toplam 16 araç ve sürücüne 36.477 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aranması olan 1 şahıs hakkımda adli işlem yapıldı.

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