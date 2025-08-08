Kırmızı ışıkta geçen otomobil, araca çarptı: 5 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, başka bir araca çarptı. Olayda 5 kişi yaralanırken kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi D-750 kara yolu Pozantı Güney Gişeleri trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 01 YF 322 plakalı otomobile, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MHU 82 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobil de yola savruldu, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.