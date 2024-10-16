Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayaya çarptı

Isparta’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaya yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, 102 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş idaresinde olan 32 LU 051 Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta beklemeyerek o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan A.’ya çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile yaya savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.