Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu

Nevşehir’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, kazadan sonra sürücü yakınları birbirleriyle tartıştı.



Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Nevşehir istikametinden Ürgüp yönüne giden Ali A., 06 BG 327 plakalı Ford marka otomobili ile Cezaevi kaşağında kırmışı ışık ihlali yapınca, yeşil ışıkta geçen Merve A.’nın kullandığı 50 AE 200 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü yakınları tartışmaya başladı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile tartışma büyümeden yatıştırıldı.

Kazada yeşil ışıkta geçen sürücü Merve A. diğer sürücüden şikayetçi olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.