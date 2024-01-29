Kırmızı ışıkta geçen taksi İBB'nin aracıyla çarpıştı: 3 yaralı

Pendik’te İBB’ye ait kar küreme aracı ticari taksiye çarptı. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı.

Pendik’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar küreme aracı kırmızı ışıkta geçen ticari taksiyle çarpıştı. Kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, takside bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında İBB'ye ait kar küreme aracı yan yoldan karşı şeride geçmek için yeşil ışıkta hareket etti. Yolda seyir halinde olan 34 TCN 50 plakalı ticari taksi sürücüsü Fahri S. ise kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak geçmek isteyince kar küreme aracı taksiyle çarpıştı.

Kazada taksinin içinde bulunan üç yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.