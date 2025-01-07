Kırmızı ışıkta geçme cezası: 2025 kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar?

Kırmızı ışıkta geçme cezası | Trafik cezası ücretleri 2025 yılına girilmesiyle yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar kırmızı ışıkta geçme cezası araştırması yaparak 2025 kırmızı ışık geçme cezası ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, 2025 kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar? İşte Kırmızı ışıkta geçme cezası!

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nun 47. maddesine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülere 47/1-b cezası uygulanır ve 20 ehliyet puanı kesilir. 2025 yılında araç sürücüleri için kırmızı ışıkta geçme cezası 2.168 TL olarak ilan edilmiştir.

2025 KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI NE KADAR?

Trafik Cezası/Maddesi Trafik Ceza Tutarı (TL) İndirimli Tutar (TL) Ceza Puanı Kırmızı ışıkta geçme / 47/1-b 2.168 TL 1.626 TL 20

*İndirimli tutar cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki 30 takvim günü içerisinde ödendiğinde geçerlidir.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

Trafik cezası nereden öğrenilir?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.