Kırmızı kartı emekçi gösterecek

Mustafa BİLDİRCİN

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ataması yapılmayan öğretmenler, emekliler ve çay üreticilerin ardından asgari ücretlilerle de büyük bir miting gerçekleştirilecek. Mitingin gerçekleştirileceği kentin henüz belli olmadığı öğrenilirken CHP kurmaylarından edinilen bilgiye göre miting için işçilerin yoğun olduğu bir kent seçilecek. CHP, asgari ücrete zam için iktidara baskı yapacak.

Siyasette kutuplaştırmayı derinleştirecek tartışmaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını savunan CHP yetkilileri, toplumsal sorunları daha fazla öne çıkaran bir siyaset izleyecek. Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile başlayan CHP'nin gölge bakanları ile Kabine’nin temasları, diğer alanlarda da devam edecek. Bu kapsamda CHP’nin İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ali Yerlikaya ile bir araya gelecek.

CHP, emek politikalarına da ağırlık verecek. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmamasının yaratacağı sorunlar her platformda dile getirilecek. CHP Lideri Özgür Özel de siyasi liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde asgari ücrete zam yapılması gerektiğini anlatacak. Özellikle staj mağdurları ve çırakların yaşadığı sorunlar gündemde tutulacak.

İktidarın toplum baskısı nedeniyle erken seçim kararı almak zorunda kalacağını ifade eden CHP kurmayları, “Bu sistem artık yama tutmuyor” diyor. CHP iktidarında yapılacak ilk işlerden birinin sosyal güvenlik reformu olacağını kaydeden yetkililer, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde gösterilen sarı kartın, emekçiler tarafından kırmıza çevrileceğini düşünüyor. CHP’de, 1 Temmuz’dan önce gerçekleştirilmesi planlanan emek mitingi için de hazırlıklar devam ediyor. Mitingin, işçilerin yoğun yaşadığı kentlerden birinde yapılacağı belirtiliyor.