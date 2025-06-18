Kırmızı Kedi Yayınevi ile Xinhua arasında işbirliği: Pekin’de Türk Kültür bölümü açıldı

Çin’in en büyük kitabevi zinciri Xinhua ile Türkiye merkezli Kırmızı Kedi Yayınevi arasındaki kültürel işbirliği, Pekin’de yeni bir adım daha attı. Taraflar arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda Çin Komünist Partisi Tarih Müzesi içindeki Yüzyıl Salonu’nda Türk Kültür Bölümü kuruldu. Açılış töreni, iki ülke arasında artan kültürel temasların bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Törene Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Zhang Hong, Xinhua Yayınevi Başkan Yardımcısı Shen Jian, Xinhua Kitabevi Zinciri yöneticileri Ren Jiangzhe ve Yuan Hu, Çin Yıllığı Editöryal Asistanı Liu Fang, Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon, Çin Kitaplığı Editörü Kamil Erdoğdu, çevirmen Giray Fidan ve Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Eyüp Sarıtaş katıldı.

“KÜLTÜREL İLİŞKİLERDE YENİ BİR YÖNTEM”

Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Zhang Hong, iki ülkenin köklü kültürel bağlarına dikkat çekerek, kültür bölümleri açılmasının ikili ilişkilerde daha önce denenmemiş bir yöntem olduğunu vurguladı. Zhang, bu adımın diğer alanlara da örnek teşkil edeceğini ve ilişkileri derinleştireceğini söyledi.

Xinhua Yayınevi Başkan Yardımcısı Shen Jian da, karşılıklı kurulan kültür bölümlerinin iki ülke arasında yeni bir iletişim kanalı açtığını ifade etti. Shen, “Bu adım, kültürel ilişkilerde anlamlı ve işbirliğini güçlendiren bir gelişme. Kültür köprüsü kurmaya çalışalım” dedi.

Xinhua Kitabevi Zinciri Merkezi İcra Direktörü Ren Jiangzhe ise kitapların “medeniyet taşıyıcısı ve dostluk köprüsü” olduğunu belirterek, bu bölümlerin kültürel ürünlerin paylaşımını kolaylaştıracağını söyledi.

“TÜRK EDEBİYATINI ÇİN’E TAŞIYORUZ”

Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon, Nisan ayında İstanbul’daki Kırmızı Kedi Pera mağazasında açılan Çin Kültür Bölümü’nün ardından Pekin’de ilk Türk Kültür Bölümü’nün hayata geçmesinin önemine dikkat çekti. “Kültür ve edebiyat halkları birbirine yaklaştırır” diyen Hepkon, Türk ve Çin halklarının günümüzde kader birliği içinde olduğunu ve birbirlerini daha yakından tanıması gerektiğini vurguladı.

“Türk edebiyatını ve kültürünü Çinli okurlara ulaştırmada katkımız olduğu için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanan Hepkon, bu sürecin devam edeceğini belirtti.

Açılış töreninin ardından konuklar Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni gezdi. Gün, Çin Yayın Grubu Başkanı Zhijian Huang tarafından verilen akşam yemeğiyle sona erdi.