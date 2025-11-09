Kırmızı kurdele ile sisteme isyan

Tuğçe ÇELİK

Başrolünde Ece Özdikici’nin yer aldığı Miss Turkey, kadınların maruz kaldığı şiddet, toplumun dayattığı roller ve bireysel özgürlük arayışını tek kişilik bir performansla sahneye taşıyor.

Kadıköy’deki Bağımsız Sahne’de seyirciyle buluşan oyunun yazarı Ali Cüneyd Kılcıoğlu, yönetmeni ise Nihat Alpteki. Oyun, 15 Kasım’da İstanbul’daki Kartal Sanat Tiyatrosu’nda, 26 Kasım’da ise Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.

Birden fazla kadın karaktere yer veren, bu yönüyle de zengin bir temsil alanı sunan Miss Turkey’i “kadının kimliğini geri alma hikâyesi” olarak tanımlayan Özdikici ile eseri konuştuk.

Oyunun merkezinde, bir aldatma hikâyesinden yola çıkan ama toplumsal yüzleşmeye dönüşen bir anlatı yer alıyor. Özdikici’ye göre Miss Turkey, “kadınların yaşadığı çelişkilerin, kırılmaların ve sistemle mücadelesinin sahnede bir geçit töreni gibi aktarıldığı” bir oyun. “Bir kadının aldatılma hikâyesi gibi başlayan bu anlatı, zamanla daha derin meselelere dönüşüyor” diyor ve ekliyor: “Seyirci, oyunun sonunda kendisiyle, yaşadığı toplumla, dünya üzerindeki kadın statüsüyle yüzleşmeye davet ediliyor. Çünkü burada mesele sadece bir ihanet değil; ‘Sadece bir ihanet bir kadını bu kadar çileden çıkarabilir mi?’ sorusu daha büyük bir sistemin parçasını sorgulatıyor bize. İhanet, yalnızca bir kişisel kırılma değil; insanın varoluşuna, güven duygusuna, aidiyet ihtiyacına, beklenti ve anlayış arayışına doğrudan temas eden sarsıcı bir travma. Bu yüzden “sadece” kelimesiyle küçültülemeyecek kadar güçlü bir kırılma anı.”

Sanatçı, oyunun kadın hakları temasının ötesinde toplumsal konulara da değindiğini vurguluyor: “Hayvan hakları, doğanın istismarı, bireyin sistemle mücadelesi gibi birçok toplumsal yara da oyunda yer buluyor. Bu meselelerin çözümünün aileden başlaması gerektiğine inanıyorum. Aile içinde çözülmeyen bir sorunun sağlıklı bir toplum yaratması mümkün değil. Normalmiş görünen pek çok olgunun yeniden konuşulması, sorgulanması gerekiyor.”

TİYATRONUN SAF HALİNE YAKLAŞMA

Özdikici, Miss Turkey’i tiyatronun “en saf hâline yaklaşma” çabası olarak tanımlıyor: “Fazlalıklardan arınmış bir anlatım diliyle seyircinin hayal gücüne alan açmak istedik. Çünkü tiyatro, ancak o boşlukta gerçekten nefes alabilir.” Sahnedeki minimal unsurlar da bu yalınlığı destekliyor. Müzik ve ışık kullanılmaması da bilinçli bir tercih: “Bu sadelik, çok katmanlı bir anlatım yaratıyor ve izleyici kendi içindeki kadının da hikâyesini dinliyor. Bu yapımda tiyatronun yardımcı unsurlarını değil, özünü öne çıkarmak istedik. Oyunculuğun çıplak hâliyle sahnede var olmasını arzuladık. Böylece her sözcük, beden hareketi, sessizlik sahnenin kendi müziğine dönüştü.”

TEMSİL GÜCÜYLE DİRENİŞ

Ece Özdikici’ye göre oyunun en çarpıcı ögesi sahnedeki kırmızı kurdele: “Benim için yalnızca bir obje değil; adeta ikinci bir oyuncu gibi sahnede bana eşlik eden, bedenime değil ruhuma bağlanan bir metafor” diyor. Kurdelenin her performansta yeniden tanımlandığını, kimi zaman baskının sesi, kimi zaman bir çığlık, kimi zaman ise sessiz bir isyan olduğunu belirten oyuncu şunları ekliyor: “Kırmızı kurdele, toplumun kadına dayattığı geleneksel rollerin sembolü. Gelinlik kuşağı olarak tanımlanabilecek o kurdele, sadece bir süs değil; kadına yüklenen ‘makbul olma’ sınırlarını, evcilleştirme çabasını, namus ve aidiyetle örülmüş yapay bir güvenlik kafesini temsil ediyor. Beyaz elbiseyle birleştiğinde ise masumiyet, saflık ve “iyi kadın” mitine yapılan sessiz bir gönderme çıkıyor ortaya. Ama kurdeleyi bir Miss Turkey flaması gibi taktığımızda, o temsil gücünü tersine çeviriyoruz. Bu bir sahiplenme değil, bir geri alma hâli.”