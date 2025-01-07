Kırmızı Yol’un geleceğini Manisalılar belirleyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Katılımcı yönetim anlayışıyla, yapılan tüm değişimlerde özellikle yapısal yatırımlarda ilçe belediyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yurttaşların da fikri soruluyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk anketiyle şehir merkezinde trafiği rahatlatma amacıyla 2019 yılında başlatılan Kırmızı Yol uygulamasının geleceğiyle ilgili yurttaşların fikri alınacak. Büyükşehir belediyesinin resmi internet sitesinde yayınlanacak ankette Kırmızı Yol’un kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulacak.

Manisa’da kararların vatandaşla birlikte alındığı bir dönemin başladığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Manisa’mızda 31 Mart seçimlerinde sadece bir ismi değiştirmedik, yönetim anlayışını da değiştirdik. Gittiğim her yerde söylüyorum. Bir kişinin aldığı kararla ya da yaptım oldu bakış açısıyla bir kent yönetilemez. Biz Manisalılara ‘gelin yönetimde söz sahibi olun’ derken tam da bunu ifade etmek istiyorduk. 2019 yılında trafiği rahatlatmak için hayata geçirilen Kırmızı Yol uygulaması için sürekli talepler ve şikâyetler geliyor. Biz bu yolun geleceğini de vatandaşlarımızla birlikte belirleyeceğiz. Anketimizi web sitemizde 8 Ocak Çarşamba günü yayınlayacağız. Anketten çıkan sonuç ne olursa olsun uygulayacağız” diye konuştu.

Manisalılar 8-31 Ocak tarihleri arasında www.manisa.bel.tr resmi web sitesinde yayınlanacak ankete katılarak, Kırmızı Yol hakkındaki tercihlerini belirleyebilirler.