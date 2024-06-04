‘Kırmızılar’ 132 yıldır ‘asla yalnız yürümüyor’

Spor Servisi

Futbol tarihinde bir asırdan uzun süredir 'yalnız yürümeyen' İngiliz ekibi Liverpool, 132. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Anfield'ın sahibi İngiliz iş insanı John Houlding'in kira ve sahada içecek satışıyla ilgili tartışmaların ardından Everton'ın kendi yoluna gitmesi üzerine 1892 yılında kurduğu Liverpool, 1,5 asra yaklaşan tarihindeki büyük başarılar, unutulmaz trajediler, kupalarla dolu müzesi ve tüyleri diken diken eden 'Asla yalnız yürümeyeceksin' marşıyla dünya futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

Liverpool'un efsane teknik direktörlerinden Bill Shankly, 1964 yılında kulübün görsel imajını değiştiren bir işe imza attı. Kırmızı forma, beyaz şortların yerine tamamen kırmızı giyinme fikrinin mimarı Shankly, bunu futbolcusu Ron Yeats'in üzerinde denedikten sonra, "Bundan sonra böyle oynayacağız" diyerek formanın rengini değiştirdi.

Kupa zaferleriyle 1970'ler ve 1980'lerin başına damga vuran Liverpool, Heysel ve Hillsborough'da 4 yıl arayla yaşanan tribün facialarıyla sarsıldı.

Liverpool, 19 kezle İngiltere'nin en üst düzey liginde Manchester United'ın (20) ardından en fazla şampiyonluk yaşayan takım. İlk şampiyonluğunu 1900-1901 sezonunda kazanan 'Kırmızılar', son şampiyonluğuna ise 30 yıl gibi uzun bir bekleyişin ardından 2019-2020 sezonunda Alman teknik adam Jurgen Klopp ile ulaştı. İngiltere Federasyon Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Liverpool, Lig Kupası'nda ise 10 şampiyonluk yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez mutlu sona ulaşan "Kırmızılar"ın müzesinde 3 UEFA Kupası, 4 UEFA Süper Kupa, 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor.