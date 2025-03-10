Kirpik dibi iltihabı ciddiye alınmalı

Gözlerde yanma, batma, kızarma veya göz kapağınızda kaşıntı, kalınlaşma gibi bir durumlar ciddiye alınmalı. Önlem alınmaması durumunda ciddi sorunlara yol açabilir.

Göz doktoru Prof. Dr. Barış Yeniad, blefarit yani kirpik dibi iltihabının en sık rastlanılan göz kapağı hastalığı olduğunu belirterek "Tedavide en önemli yöntem kirpik hijyenidir. Bunun için hastaların özel solüsyon ve mendil ile kirpik diplerinin temizlenmesi istenir" dedi.

Prof. Dr. Yeniad, kirpik dibi iltihabının en sık nedenleri arasında cilt hastalıkları veya bakteriyel infeksiyonların geldiğini söyledi.

Yeniad, cildin yapısını bozan, kurumaya sebep olan akne rosesea (gül hastalığı), egzema, atopik dermatit gibi cilt hastalıklarında kirpik dibinde yer alan yağ kanallarının işlevini bozduğunu anımsatarak "Bunun yanısıra çeşitli bakteriyel infeksiyonlar cilt florasında bozulmaya sebep olarak, Demodex dediğimiz ve kendi floramızda bulunan akarların artmasına neden olur ve kirpik dibi iltihabına yol açar. Blefariti olan hastalar göz kliniğine şiddetli kaşıntı, gözde kızarıklık, kirpiklerde dökülme şikâyeti ile başvururlar. Kirpik iltihabı ile birlikte hastalarda sıklıkla yağ kanallarının tıkanması nedeni ile arpacık (şalazyon) görülür" diye konuştu.

Kirpik iltihabı kronik bir hastalık olduğunu kaydeden Yeniad, şöyle devam etti:

"Blefarit tedavisinde en önemli yöntem kirpik hijyenidir. Bunun için hastaların özel solüsyon ve mendil ile kirpik diplerinin temizlenmesi istenir. Bunun yanısıra cilt Ph değerini bozabilecek makyaj malzemeleri, sabun ve alkol bazlı solüsyonlar kullanmamaları istenir. Kirpik hijyeninin sağlanmasında basit başka bir yöntem ise kirpiklerin bebe şampuanları ile yıkanmasıdır. Kirpik iltihabına bağlı olarak üst veya alt kapaklarda arpacık gelişebilir. Bu durumda arpacık çeşitli ilaçlar ile tedavi edilir. Bazı durumlar arpacık geçmez ve kistik bir yapıya dönüşerek şalazyon adını alır. Şalazyonun tedavisi ilaçlar ile yapılamaz ve cerrahi müdahale önerilmektedir."