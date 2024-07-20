Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan kırsal alan yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü kırsalında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanlar yanmaya başladı.

Yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.