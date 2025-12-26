Kırsal kalkınmaya destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla üreticinin gelirini artırmak hedefleniyor. Geçtiğimiz haftalarda 63 kooperatif ve bir Ziraat Odası ile imzalanan 57 milyon liralık tarımsal destek protokolü meyvelerini vermeye başladı. Protokol kapsamında temin edilen süt soğutma tankları ve tarımsal sulama boruları, Salihli şantiyesinde düzenlenen törenle kooperatif yetkililerine teslim edildi.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’ne atıfta bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bizim için Aralık ayı tam anlamıyla bir kooperatif ayı oldu. 50’nin üzerinde kooperatifimize ciddi kaynak aktardık. Bugün burada 7 kooperatifimize süt tanklarını, 22 kooperatifimize ise söz verdiğimiz sulama borularını teslim ediyoruz. Çiftçimizin emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarımsal sulamanın kooperatifler eliyle yürütülmesinin önemine değinen Dutlulu, “Ovamızın en kıymetli hazinesi olan suyumuza sahip çıkıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ancak kooperatifleşme ve üreticinin emeğiyle mümkündür. Kadın kooperatiflerinden üretim kooperatiflerine kadar her kooperatifin yanındayız. Kooperatiflere desteğimiz bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kurulacak olan tam donanımlı analiz laboratuvarının müjdesini verdi. Yalvaç, “Ege Üniversitesi’ndeki sistemin bir benzerini Manisa’ya kazandırıyoruz. Toprak, su ve yaprak analizi yaparak tarımda yüzde 100 başarıyı hedefliyoruz. Tüm çiftçilerimiz adına Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dutlulu da laboratuvar projesinin Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, “Bu laboratuvar, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğinde ne kadar büyük işler başarabileceğinin kanıtıdır. Doğru tarım tekniklerini yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Manisa’ya hayırlı olsun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Törenin sonunda süt soğutma tanklarını ve sulama borularını teslim alan kooperatif başkanları ile üreticiler, sağlanan bu desteğin üretim kapasitelerini doğrudan artıracağını ifade ettiler.