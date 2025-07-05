Kırsala yangın tankeri desteği

Yangınlara karşı önlemlerini artırmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yeni araç ve ekipmanları hizmete aldı. Bu kapsamda Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı’nda 6 adet dar alan itfaiye aracının ve 25 adet yangına ilk müdahale tankerinin teslim töreni düzenlendi.

Teslim törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 6 adet dar alan itfaiye aracı ile 25 adet yangına ilk müdahale tankeri, düzenlenen törenle ilçe grup amirliklerine ve mahallelere teslim edildi. Yeni araçlarla birlikte Muğla genelinde yangınlara müdahale eden tanker sayısı 180’e ulaştı.

Muğla’nın coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak özel olarak temin edilen dar alan itfaiye araçları, 3 ton su kapasitesiyle donatıldı. Büyük araçların giremediği dar sokaklarda kullanılmak üzere tasarlanan bu modern araçlar, yangınlara hızlı ve etkili müdahale imkânı sunacak.

25 adet yangına ilk müdahale tankerinin mahallelere dağıtımında; orman içi yerleşim alanı olup olmaması, geçmiş yıllardaki yangın sayıları, itfaiye grup amirliğine olan uzaklık, mahalle nüfusu gibi kriterler dikkate alındı. Kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, riskli bölgeleri önceliklendirdi.

“YANGINA İLK MÜDAHALE TANKERİ BİZLER İÇİ ÖNEMLİ BİR HİZMET”

Milas Yaşyer Mahalle Muhtarı Celil Kıran, “Bilindiği gibi yaz aylarında bölgemiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu araçlar herhangi bir yangında kullanabileceğiz ilk müdahale aracıdır. Bu hizmeti bu yüzden çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kavaklıdere Muhtarlar Derneği Başkanı ve Menteşe Mahalle Muhtarı Yılmaz Evran, “Bu tankerlerin mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muğla’mız orman yangınları bakımından riskli bir bölge. Bu yüzden bu tanker desteği bizlere nefes olacak. Yangına ilk müdahale tankerini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

Milas Karahayıt Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yıldırım, “Ahmet Başkanımız bu zamana kadar istediğimiz her şeyi gerçekleştirdiği gibi yangın tankeri talebimizi de karşılıksız bırakmadı. Yangınlarda ilk müdahale bizler için çok önemli. Maalesef yangınlarda ciğerlerimiz yanıyor. Tanker desteği için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“YANGINLAR SADECE AĞAÇLARI DEĞİL, GELECEĞİMİZİ, UMUDUMUZU DA YAKIYOR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son dönemde başta İzmir olmak üzere birçok ilde meydana gelen büyük yangınlara dikkat çekerek, hayatını kaybeden üç kahraman için başsağlığı diledi; şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Aras, “Orman yangınları bölgemizdeki en büyük tehlikelerden biridir. 2021 yılında yaşadığımız orman yangını felaketinde büyük mücadeleler verdik. İçinden geçtiğimiz dönem, artık yalnızca bir yaz mevsimi değil; bir sınav mevsimi. İklim krizi, dünyanın dört bir yanını saran sıcak hava dalgalarıyla, kuraklıkla, fırtınalarla ve ne yazık ki yangınlarla kendini açıkça gösteriyor. Yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi, umudumuzu da yakıyor” dedi.

“YAZ BOYUNCA TAM TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

25 adet yangına ilk müdahale tankerinin erken müdahalede çok önemli olduğuna değinen Aras, “25 yangınla mücadele tankeri, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın elini güçlendirecek. Bu tankerler sadece bir araç değil; erken müdahalenin, yerinden savunmanın ve birlikte mücadele etmenin bir parçasıdır. Dağıtımları yaparken, her mahallemize eşit bakmak kadar, risk odaklı yaklaşmak da bizim sorumluluğumuzdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyemizle, MUSKİ’mizle, Fen İşleri ve AKOM’la birlikte yaz boyunca tam teyakkuz halindeyiz. Tüm izinleri iptal ettik, ekiplerimizi güçlendirdik, 7/24 sahadayız. Öte yandan, özellikle kırsalda yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın evlerine yangın sensörlerini taktık. Tankerlerimizin mahallelerimize hayırlı olmasını diliyor; katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma, muhtarlarımıza ve sahada gece gündüz çalışan tüm kahramanlara yürekten teşekkür ediyorum. Allah, böyle felaketlerden şehrimizi, ülkemizi ve tüm dünyamızı uzak tutsun” şeklinde konuştu.