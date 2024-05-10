Kırşehir Belediyesi’nde gerçek ortaya çıktı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyede akraba atamaları yapıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Ekicioğlu, iddialarda adı geçen iki ismin 25 yıldır kamu görevlisi olduğunu, bacanağı olduğu öne sürülen isimle ise akrabalık bağı bulunmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, belediyelerde akraba atamalarına taviz verilmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından, söz konusunu iddialarla gündeme gelen Kırşehir Belediyesi’nden de açıklama geldi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, adı geçen iki ismin 25 yıldır kamu görevlisi olduğunu belirterek bacanağı olduğu ileri sürülen isimle bir akrabalık bağının bulunmadığını açıkladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:



“Kırşehir Belediyesi’nde akraba atamaları yapıldığına ilişkin iddiaların bazı basın yayın organlarında yer bulması üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ekte, hizmet dökümleri yer alan personellerimizle ilgili olarak, belgelerde de görüldüğü üzere, yeni atamaları yapılmış gibi yanlış algı yaratma yoluna gidilmiştir. Adı geçen isimler 25 yıldır kamu görevlerinde bulunan isimlerdir. Mustafa Orman, 1998 yılında kamuya atanmış ve 2001 yılında ise Kırşehir Belediyesi’ne atanmış olup o tarihten bugüne 23 yıldır Kırşehir Belediyesi’nde çalışmaktadır.

Mustafa Orman, ayrıca bizden önceki dönemlerde, yani 2009-2014 yılları arasında ise Kırşehir Belediyesi İmar Müdür Vekilli görevinde bulunmuştur. İddia edildiği üzere Mustafa Orman, bacanağım da değildir. Hamza Çam ize 1999 yılında devletin önemli kademelerinde bulunmuş; Ziraat Bankası başta olmak üzere, Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı’nda, Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü’nde, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Nevşehir Şube Müdürlüğü’nde görev almıştır. 15.01.2020 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığı, 19.08.2022’de Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere toplamda 25 yıldır kamu görevi yapan Hamza Çam, Kırşehir Belediyesi’nde 4 yıldır Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde olup Mali Hizmetler Müdürlüğü yapmıştır.

Ülke ekonomisinin giderek içinden çıkılamaz bir açmaza girdiği ve halkımızın günden güne yoksullaştığı; vatandaşlarımızın çöplerden yiyecek toplamaya mahkûm edildiği, gençlerimizin işsizlik oranının giderek katlandığı bir ülkede, asıl gündemle uğraşması gerekenlerin ve yalan yanlış haberlerle algı yaratmaya çalışanların takdirini tüm kamuoyumuzun bilgisine sunarım.”