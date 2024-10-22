Kırşehir Cezaevi’ndeki ihlaller Meclis’e taşındı

Haber Merkezi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki hak ihlallerine dair Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan bir tutsak Temelli’ye gönderdiği mektupta tutsakların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin engellendiğinden ve havalandırma saatlerinin sınırlandırıldığından bahsetti.

Temelli’nin önergesinde cezaevindeki hijyen sorunlarına da dikkat çekilerek, “Cezaevinde musluklardan akan su; çamur, kireç, yağlı ve kanalizasyon kokusuyla dolu. Su içilemeyecek kadar kirli, bulaşık ve temizlik için de uygun değildir” ifadeleri kullanıldı.