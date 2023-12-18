Kırşehir'de 2 eve saldırıda 3 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı

Kırşehir'de 2 ayrı eve silahlı saldırı düzenleyip, 1'i ağır 3 kişiyi yaralayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Musa Tekbıçak'ın (45) oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Uçar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Çalışma başlatan jandarma, araçla köyden kaçan şüphelilerin Ö.G. ve D.U. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularında suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.