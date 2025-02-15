Kırşehir'de 41 gün önce yaşanan zincirleme kazada yaralanan işçi öldü

Kırşehir'deki işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri daha yaşamını yitirdi.

Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında 6 Ocak'ta sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kaza sırasında yaralananlardan 3 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri 7 Ocak'ta öldü.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne tedavi gören ve 41 gündür Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı veren Irak asıllı Favziyeh Alviye, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alviye’nin cansız bedeninin Irak'a gönderileceği ifade edildi.