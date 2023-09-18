Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı açıldı

Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve protokol üyeleri, Cacabey Meydanı'ndaki Ahi Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı.

Vali Buhara, öğrencilerin kitapları çok sevdiğini ve fuara ilgi gösterdiklerini belirterek, okumaya devam eden gençlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Şen de fuarın hayırlı olmasını dileyerek, tüm Kırşehirliler ve öğrencileri fuara davet etti.

Vali Buhara ve Şen daha sonra stantları gezdi.

Meydanda kurulan çadırlarda 55'in üzerinde yayınevinin stant açtığı fuar, 24 Eylül'e kadar açık kalacak.