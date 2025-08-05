Kırşehir'de altın madenciliğine ilişkin inceleme ve değerlendirme sonuçlandı: Firmaya 3 ay süre tanındı

Kırşehir'de altın madenciliğine ilişkin inceleme ve değerlendirme sonuçlandı.

Bugün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, Kırşehir'de yapılması planlanan altın madenciliğiyle ilgili İDK toplantısı sonucu, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Firmaya 3 ay süre tanındı. 3 aylık süreçte eksiklerini tamamlamazlarsa maden arama ruhsatı iptal oluyor. Ve bir daha başvuramıyor, bu son süreç. Biz de eksiklerini tespit ettiğimiz sorunları zaten mahkemeye taşımıştık" dedi.

Ekicioğlu, konuşmasına "Bu süreci durdurmak için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Mutluyuz, çünkü neden, hiçbir zaman belirli bir paranın peşinden koşmadık. Biz sandık peşinde koştuk" sözlerini ekledi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise ÇED dosyasındaki eksiklerini tamamlaması için süre tanınan firmaya ilişkin, "Gördük ki hazırlıkları yine iyi değil, cevapları yine tatminkar değil. Çok ciddi sorunların üzerinde tartışılması lazım. Uzman görüşlerinin yine alınması lazım, ortada uzman yok, görüşleri var. Maalesef bu raporlar gösteriyor ki Kırşehir'de madenciliğe kesinlikle son vermeleri lazım. Çünkü Kırşehir'in sağlığını etkiliyor" dedi.

"BUNLAR KİME PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Kırşehir Çevre Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, komisyonda görüşülen bir konuya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Daha fazla mücadele edeceğiz. İçeride konuştuğumuz konulardan bir tanesi de ilginçti, onu size söylemek istiyorum. Çıkartılan madenin, cevherin yurtdışına gönderileceğini söylediler. Hangi ülkeye gideceğini sorduk, söyleyemediler. Ve çıkartılan madende sadece altın olmadığını, başka nadir, değerli elementler olduğunu da söyledik bunlarla ilgili hiçbir rapor vermediler. Şunu anlıyoruz ki burada sadece altın madeni yok bunun haricinde farklı madenler de var. Bunlar kime peşkeş çekiliyor, kime gönderilmeye çalışılıyor? Bunlarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar vardı. Bunları içeride sorduk ve cevaplarını alamadık."