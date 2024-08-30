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Kırşehir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 23:35
  • Giriş: 30.08.2024 23:35
  • Güncelleme: 30.08.2024 23:36
Kaynak: AA
Kırşehir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Merkeze bağlı Toklumen köyünde yakınlarıyla Hirfanlı Barajı'nın kıyısına gelen Yusuf Şen suya girdi.

Şen’in gözden kaybolduğu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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