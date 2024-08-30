Kırşehir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kaynak: AA
Merkeze bağlı Toklumen köyünde yakınlarıyla Hirfanlı Barajı'nın kıyısına gelen Yusuf Şen suya girdi.
Şen’in gözden kaybolduğu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.