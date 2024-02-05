Kırşehir'de bekçinin yaralandığı olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de mesaide olmayan bekçinin göğsünden bıçakla yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bekçi B.Y'nin (31) göğsünden yaralanmasıyla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler K.B. (35), A.B, S.D. ve E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.B. ve A.B. tutuklandı, E.T. adli kontrol şartıyla, S.D ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Öte yandan bekçi B.Y'nin Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mesaide olmayan bekçi B.Y, 4 Şubat'ta, Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. ve yanındaki kişileri uyarmış, çıkan tartışmada bıçakla göğsünden yaralanmıştı.