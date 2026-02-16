Kırşehir'de bir erkek babasını öldürdü: "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım"

Haber Merkezi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu Ali Gürün (39) tarafından 12 bıçak darbesiyle yaralanan baba Bayar Gürün (69), kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Ali Gürün'ün adrese gelen ekiplere, “Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım” dediği öğrenildi.

Kaman ilçesi Çağırkan Kasabası’nda saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında tartışma çıktı. Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babasını 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLERE KAPIYI AÇMADI

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerine kapıyı açmayan Ali Gürün’ün, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği belirtildi. Ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bayar Gürün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Ali Gürün, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.