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Kırşehir'de işçi servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı

Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Güncel
  • 06.01.2025 10:04
  • Giriş: 06.01.2025 10:04
  • Güncelleme: 06.01.2025 10:53
Kaynak: AA
Kırşehir'de işçi servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
Fotoğraf: AA

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen sera işçilerini taşıyan minibüsle 2 otomobil çarpıştı.

Kazada, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu görüldü.

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