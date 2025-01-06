Kırşehir'de işçi servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen sera işçilerini taşıyan minibüsle 2 otomobil çarpıştı.
Kazada, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu görüldü.