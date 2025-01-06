Kırşehir'de işçi servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 21 yaralı

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan minibüs ile Mehmet D. idaresindeki ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki otomobiller çarpıştı.

Kazada, servisteki sera işçilerinden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile bir otomobilde bulunan Murat Adıyaman hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu görüldü.

YARALILARIN 6'SININ DURUMU AĞIR

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Yaralı yakınlarıyla da görüşen Vali Demiryürek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından açıklamada bulunan Demiryürek, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası söz konusu. Aşırı sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerinde 3 insanımızı kaybettik. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada 21 yaralımız var. Yaralılardan 6'sının durumu ağır, yoğun bakım ünitesinde. Hamile bir vatandaşımız ve bebeği de sağlıklı. Hastanede müdahaleler devam ediyor. Olay yerinde vefat edenlerden ikisi ilimizde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu, biri Türk vatandaşı. İşçileri taşıyan minibüste bulunan yolcuların tamamı ilimizde ikamet kaydı bulunan Irak uyruklulardan oluşuyor."