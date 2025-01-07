Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri daha yaşamını yitirdi.

Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında işçi servisi ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Irak uyruklu H.A.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakımdaki tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan minibüsle Mehmet D. idaresindeki ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki otomobiller çarpışmıştı.

Olay yerinde servisteki sera işçilerinden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile otomobildeki Murat Adıyaman hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.