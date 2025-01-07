Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında dün sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kaza sırasında yaralananlardan 1 kişi daha yaralandı. Ölü sayısı 4'e yükseldi. 5 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Güncel
  • 07.01.2025 10:53
  • Giriş: 07.01.2025 10:53
  • Güncelleme: 07.01.2025 11:00
Kaynak: AA
Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Fotoğraf: AA

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri daha yaşamını yitirdi.

Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında işçi servisi ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Irak uyruklu H.A.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakımdaki tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan minibüsle Mehmet D. idaresindeki ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki otomobiller çarpışmıştı.

Olay yerinde servisteki sera işçilerinden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile otomobildeki Murat Adıyaman hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.

BirGün'e Abone Ol