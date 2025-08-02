Kırşehir'de kadın gazeteciyi tehdit eden erkek tutuklandı

Kırşehir'de kadın gazeteciye sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığı belirtilen Saadettin Dernek, tutuklandı.

Kadın gazeteci C.K, sosyal medya üzerinden Saadettin Dernek tarafından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ifade etti.

C.K'nin polis merkezindaki şikayeti sonrası Dernek, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 3 ikamet, 2 araç ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca ve 109 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Dernek, işlemlerinin ardından 'tehdit ve hakaret' suçundan tutuklandı.